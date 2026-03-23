Андрей Гюров на брифинг на Координационния съвет на тема ''Подготовка на предстоящите предсрочни парламентарни избори''.
В брифинга участват представители на Министерството на електронното управление, Министерството на вътрешните работи, Министерството на външните работи и Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
Тя заяви още, че са създали официална линия за сигнали срещу нарушението на политическите права на хората, като те могат да подават сигнали чрез телефонна линия и имейл адрес, специално създаден за това.
''Този съвет практически работи от началото на мандата на служебното правителство. Предприели сме мерки за координация между институциите във връзка с подготовката на изборите. МВР има изключителен ангажимент да предприема действия срещу нарушаване на политическите права на българските граждани'', заяви тя.
''Има сериозен ръст на сигналите - подадени са 105 сигнала в МВР срещу политическите права на хората'', каза Нушева. В края на миналата седмица от МВР отчетоха, че до сега са образувани 45 досъдебни производства за нарушение на изборния процес. Като за същия период на предходните парламентарни избори те са били само 4.
МВнР работи интензивно за това да установи ефективен диалог и контакт с българските общности в чужбина.
"Ключовата цел е да бъде систематизирана информация за това къде са разположени компактни групи от наши съграждани, така че да бъдат определени секции на подходящи места. След последните промени в Изборния кодекс в държавите извън ЕС има ограничение на изборните секции до 20. Проучват се възможностите за откриване на допълнителен брой секции в самите дипломатически представителства. В Лондон например ще бъдат разкрити вероятно 7 секции. Стремежът е повече хора да получат възможност да гласуват", каза още Нушева.
44 000 души са подали заявление за гласуване в чужбина, съобщиха още от Координационния съвет за подготовка на предстоящите избори в Министерския съвет.
До момента са получили 105 сигнала за нарушение на политическите права на хората
©
Още по темата
/
Още от категорията
/
Служебният вътрешен министър: Запазва се тенденцията за намаляване на нелегалните мигранти в България
13:30
НИМХ: Идват дъжд и сняг
22.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.