ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Добра новина за всчки с просрочени задължения
"Фокус" припомня, че основният лихвен процент в България се прилага при изчисляването на годишната лихва по задължения.
Размерът на основния лихвен процент е в сила първия до последния ден на календарния месец, за който се отнася.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Христо Ковачки: Факти! Това е ядрото на системата, през зимата то...
15:09 / 01.10.2025
Погребаха д-р Иса Али, загинал в автобуса, в който се вряза летящ...
14:14 / 01.10.2025
Предложение: КАТ, ТОЛ и ИААА да станат единен контролен орган
14:12 / 01.10.2025
Мирчев: Пишем "Слаб 2" на сайта "Колко струва", да се върнат да с...
13:49 / 01.10.2025
Майчинските през втората година за отглеждане на дете се повишат ...
13:23 / 01.10.2025
Анализ: Стабилизирането на тристълбовата пенсионна система в Бълг...
13:16 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Лъжливи слухове достигнаха Иван Юруков
16:55 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета