Добрата новина: Откриха Стефани
Младата жена бе в неизвестност от 6 ноември 17:00 ч. Тогава за последно е видяна в района на резиденция "Бояна", а около 40 минути по-късно и около Боянския водопад.
Камера около хижа "Алеко" е засякла издирваната на Витоша 20-годишна жена
В събота сутрин планински спасители и доброволци тръгнаха към планината, за да я търсят. Около обяд от Планинската спасителна служба на БЧК съобщиха, че камера около хижа "Алеко" е засякла Стефани. Вдигнат бе и дрон от последно поколение припомня NOVA.
