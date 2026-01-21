Министерството на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 8 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023–2027 г. в сектора на пчеларството. С проекта се предлага увеличение на финансовата подкрепа и облекчаване на условията за кандидатстване по част от интервенциите в резултат на третото изменение на Стратегическия план. Промените засягат интервенции в областта на пчеларството, насочени към повишаване на конкурентоспособността на сектора и подобряване на условията за производство.По интервенция I.Е.1 "Консултантски услуги, техническа помощ, обучение, информация и обмен на добри практики, включително чрез работа в мрежа, за пчелари и пчеларски организации“ се увеличава размерът на финансовата подкрепа за един проект от 2 556,46 евро на 5 113,67 евро, като се въвежда нов механизъм за изчисляване на разходите на база опростени разходи за едно обучаемо лице. По интервенция I.Е.3 "Подновяване на пчелните кошери в Съюза, включително развъждане на пчели“ се разширява обхватът на допустимите разходи, като се включва възможност за финансова подкрепа за нови празни кошери и за отделни части и елементи, изработени от полиетилен (HDPE материал).По интервенция I.Е.4 "Рационализиране на подвижното пчеларство“ се предвижда увеличение на единичната ставка за придвижване на едно пчелно семейство от 6,39 евро на 7,16 евро, както и значително облекчаване на изискванията за допустимост чрез намаляване на минималния брой пчелни семейства и на минималното разстояние за придвижване. Въвежда се и максимален размер на финансовата помощ до 5 624,21 евро за закупуване на прикачен инвентар.По интервенция I.Е.5 "Инвестиции в материални и нематериални активи“ се увеличава размерът на финансовата помощ за един бенефициер с 21,5 %, съобразно броя на отглежданите пчелни семейства, като се разширява и списъкът на допустимите активи. С проекта на Наредбата можете да се запознаете тук.