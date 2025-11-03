България е на път да затвърди позицията си като технологичен лидер в Югоизточна Европа и да направи следващата голяма крачка – към космоса. Компанията EnduroSat, която произвежда и изстрелва сателити, привлече две впечатляващи инвестиции – 49 и 104 милиона долара – и вече има амбицията да превърне летище "Доброславци“ в Център за космически иновации.Не дали ще се превърнем в лидер в региона – ние вече сме лидер. Това заяви вДоброслав Димитров- председател на Българската работодателска асоциация за иновативни технологии (БРАИТ) и първи инвеститор в EnduroSat още през 2015 г."EnduroSat за последните две години е изстрелял над 60 сателита – повече, отколкото всички държави от Източна Европа, взети заедно.“По думите му, за откриването на новия космически производствен център на EnduroSat в София са пристигнали представители на близо 70 международни компании, над половината от които – милиардни."EnduroSat вече е поставила България на космическата карта на света,“подчертава Димитров. "Всеки такъв успех е общ за всички ни и проправя пътя за други български компании с глобални амбиции.“Компанията не просто произвежда сателити – тя революционизира начина, по който се създават и използват космически технологии."В орбита вече има над 4000 модула, произведени от EnduroSat,“споделя Димитров. "Нашите системи се използват от водещи световни компании, включително в частни луноходи, кацнали успешно на Луната.“Той припомня, че инвестиционният фонд Founders Fund и самият Питър Тийл са избрали да вложат средства в EnduroSat, след като открили, че редица американски компании използват именно български технологии."С много труд, последователност и страхотен екип, създаден от Райчо Райчев, EnduroSat се превърна в еталон в своя клас,“ казва още той. В новия център ще се произвеждат по два сателита от големия клас (до 500 кг) на ден, както и по няколко по-малки. Това означава, че само за тримесечие компанията може да изгради цяло съзвездие от 400–500 сателита – нещо, което извън SpaceX никой друг в свободния свят не може да постигне."Днес цената на пренос на 1 GB данни от космоса е 3–5 хиляди долара. Ние я свалихме под 200, а до края на следващата година ще стигнем 1 долар,“обяснява Димитров. "Това демократизира достъпа до космически технологии – това е мисията на EnduroSat.“Инвеститорите сравняват EnduroSat с TSMC за Тайван – компания, способна да превърне малка държава в глобален индустриален фактор."Това, което ние правим за 4 часа с двама инженери, в САЩ ще отнеме два месеца и четирима души,“ разказва Димитров. Компанията е вертикално интегрирана – разработва всичко от дизайна и хардуера до софтуера. 95% от компонентите са произведени в Европейския съюз, а две трети – в България. В екипа работят специалисти от над 10 държави.Следващата цел е превръщането на летище "Доброславци“ в база за космически операции и производство."Това зависи от държавата, тъй като летището е държавна собственост,“обяснява Димитров. "Работим съвместно с изпълнителната власт, а вицепремиерът Томислав Дончев е основен двигател от страна на държавата.“Той допълва, че от държавата не се искат пари, а организираност и съдействие, за да се създадат подходящи условия и да се привлекат международни инвеститори."Идеята не е това да е само проект на EnduroSat, а да привлечем и други компании – европейски, американски, които да развиват дейността си тук, в България,“завършва Димитров.