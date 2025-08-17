Доц. Ангел Кунчев: От 2021 г. големите производители знаят за рисковете в гел лаковете

© Европейският съюз наложи забрана на веществото ТПО (Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide), което се съдържа в гел лака. По тази причина, от 1 септември салоните за маникюр и педикюр ще трябва да заменят продуктите, които съдържат опасната съставка с алтернативни материали.



Гел лакът е мода, удобство и стил за голям процент от жените в България. Салони за маникюр има вече на всеки ъгъл, а индустрията не спира да работи с все по-голяма успеваемост.



Михаела е собственик на салон за красота, както е и сертифициран преподавател по маникюр и ноктопластика. Тя научава за промяната едва преди месец и споделя притесненията си: "Толкова години работим с тези продукти и изведнъж се оказа, че нямаме право да ги използваме. Ние като професионалисти знаем как да работим с въпросното вещество, което въобще не е вредно, използвайки го правилно".



Оказва се обаче, че има салони, до които информацията е достигнала по-бързо. Александра и Симона са рамо до рамо в бранша от началото на кариерата им. Те признават, че не са изненадани от наложената регулация.



"За разпоредбата ни уведомиха дистрибуторите началото на лятото и предупредиха, че някъде до края на сезона всички материали ще бъдат подновени, както и формулите им и от септември вече ще са нови", споделя Александра.



В търсене на неутрална информация, се допитахме и до главния здравен инспектор - доцент Ангел Кунчев.



"Ако говорим за големите производители на такива продукти, доста отдавна знаят - за тези съмнения, че веществото крие рискове за здравето, горе-долу от 2021 -2022 година започват да се получават научни данни, че то крие такива рискове", заяви доц. Кунчев пред NOVA.



ТПО е вещество, което помага гелът за нокти да се втвърди, когато го сложим под UV лампа. Когато светлината го активира, TПО се разпада на малки частици, които започват химична реакция. Така течният гел бързо се превръща в твърд, лъскав и устойчив слой.



Доц. Кунчев обясни защо това вещество вреди и ще бъде забранено: "1400 са различните химични вещества, които Европейската комисия и учените са установили, че могат да имат различни ефекти, отрицателни за здравето. Най-неприятни за здравето са тези, в които попада и това вещество, така наречената CMR група - канцерогени, мутагени и токсични за репродуктивната функция. То попада точно в групата на токсичните за репродуктивната функция."



ТПО не се използва само в маникюра, а и в денталната медицина, индустриалните материали и навсякъде, където е нужно нещо да се "втвърди“ със светлина. На въпросът дали това означава, че ТПО ще бъде забранено навсякъде, доц. Кунчев отговори: "Става въпрос за различен вид законодателство. Не, не е разрешено. След като то влиза в забранителния списък, то ще бъде забранено за всички продукти, но са в различни нормативни документи."



Макар да разбират необходимостта от регулация и защита на здравето, маникюристите в страната се обединяват около искането си за по-плавен преход и отсрочка на забраната. Те създават петиция и призовават всички от индустрията да се включат. От бранша на маникюристите изискват отсрочка от 1 година, през която да имат право да използват стоката, която вече са закупили.



Доц. Кунчев обаче е категоричен: "Доколкото става въпрос за Европейски регламент, влязъл в сила, който точно посочва датата 1 септември като забрана за ползване, няма как да се направят нито компромиси, нито да се даде допълнителен срок."



От 1 септември, Здравната инспекция предвижда и чести проверки. В ситуацията, която са поставени, практикуващите няма да имат друг избор освен да са напълно изрядни от началото на следващия месец.