Доц. Ангел Кунчев: Пикът на грипа се очаква през януари
И заяви, че в момента заболеваемостта се движи като миналата година и за момента няма изненада.
Колко бързо ще се развие грипът – зависи от това колко ние му позволим. Предстоящите празници ще улеснят разпространението на грипа, каза още той.
Напомни - грипът протича с остро начало – температура, липса на апетит, болка в мускулите.
А пикът на грипа се очаква през януари месец.
