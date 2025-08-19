ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Доц. Ангел Кунчев съобщи важна новина
Той обясни, че лекарите отдавна работят с компютри и са свикнали с това. По думите му, заради това, ако има проблеми, те ще бъдат изчистени за два-три месеца.
Доц. Кунчев съобщи също, че се проверява качеството на водата в Плевен и района.
Относно морска вода, здравният инспектор заяви, че наистина всичко е прекрасно и напомни, че чистотата е видима.
"Има малко завишение на болни от ентеровируси, на COVID, но нищо страшно", призна той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Намериха убиеца от Първомай! В "Студентски град" е
21:55 / 18.08.2025
МВР Пловдив съобщи за потресаващ случай, доверчива жена загуби 40...
21:55 / 18.08.2025
Камион застина перпендикулярно на пътното платно
21:55 / 18.08.2025
Асен Василев: Постната пица се върна като отмъщение и към граждан...
20:30 / 18.08.2025
Виктор, причинил мелето с автобус в София, е взел практическия из...
19:24 / 18.08.2025
Ново видео от катастрофата с автобус в София, чуват се писъци
19:24 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Скъсано във въздуха въже: Детето паднало отвисоко и починало
15:23 / 18.08.2025
Мъж е между живота и смъртта след инцидент с кон в Айтос
09:18 / 18.08.2025
Морето "оглозга" наш плаж, отдолу се показа неподозирана гледка
10:13 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета