|Доц. Бацелова: Няма място за паника
"Очаквано към края на лятото случаите на COVID-19 се повишиха. Започнаха да нарастват още през август, но аз лично не виждам нищо тревожно – няма наплив към лечебните заведения“, поясни пред NOVA NEWS доц. Бацелова.
Тя допълни, че при някои пациенти заболяването протича по-тежко, но при мнозина остава в лека форма.
Кога да се тестваме и кога да търсим лекар
По думите ѝ, всеки човек със симптоми на инфекциозно заболяване е потенциално заразен, независимо дали става дума за COVID-19 или друго респираторно заболяване. "Ако иска да знае дали е с COVID, може да се тества – вече има и комбинирани домашни тестове, които откриват и грип, и RSV“, посъветва експертът.
Лекарска помощ е задължителна за:
♦ пациенти с хронични заболявания или на имуносупресивна терапия;
♦ бременни жени, при които COVID-19 може да протече по-тежко;
♦ всеки, който не се чувства добре, дори да няма рискови фактори.
Западно-нилска треска: единичен случай в България
Доц. Бацелова коментира и увеличените случаи на западно-нилска треска в съседна Гърция.
"В България към момента има само един регистриран случай за годината, при 11 за същия период през 2024 г.“, уточни тя, позовавайки се на данни на Националния център по заразни и паразитни болести.
Тежките случаи обикновено се диагностицират при енцефалит с неясен произход. Симптомите са грипоподобни и започват рязко, което според специалистката трябва да насочи лекарите към изследване за това заболяване, особено в летния и ранноесенния сезон.
