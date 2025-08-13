ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доц. Кунчев: Да пием рекламирани лекарства не е реалистично
"Това, че една седмица има ръст спрямо предишната, не дава пълната картина. Да, има увеличение на случаите, но реалното намаление спрямо миналата година е десетократно. Не виждам нищо притеснително в разпространението на болестта. Тя се променя и има нови щамове, но начинът им на протичане мен лично не ме притеснява. Много рядко човек би стигнал до лекар при тези симптоми", посочи специалистът пред NOVA.
Как да подсилим имунитета си?
Повечето хора се питат как да подсилят имунитета си и са пробвали какви ли не народни методи и медикаменти. "Имунитетът е много фина система – тази, която се е развила последно в човешкия организъм. Тя използва много белтъчини и бих обърнал внимание на балансираното хранене. Да пием рекламирани лекарства не е реалистично", подчерта доц. Кунчев.
Болести и комари
По думите на главния държавен здравен инспектор климатичните промени са факт и трябва да свикнем с насекомите и заразите, които носят. "Някои членестоноги се срещат все по на север. Колегите от Букурещ миналата седмица установиха два случая на малария при хора, които не са напускали Румъния", каза доцентът.
