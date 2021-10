Доц. Мангъров обясни има ли основание за паника от разпространението на COVID-19

© a ocoa a aa eoa o oo aocaeeo a ooaca, oeo ee coa .a. "ea a"? oee oaa e ceee co a ooaae oa? Ee ca ee ce ea aa e ooooca a a oa? ao ea 20 a co o ae ce acaa ocea? oa o a ce aca a? a e oc ooo o. Aaac ao e nvini.bg.



o e aa a oocoeaa "o a" CA "o. .o" Co - Ceaaa oa o eo aa oec.



oea e ce ca o o-ao o oa, oeo caa o .. aca. ae ea aaa, oo aa a, oce, e oo oe aaca oa, e a a, co, a cea ce eaa a oa ooa a oa o a aocaeeo a ea oa ca e, oo aa ae e e e oo aceee. oe eo ooo ce co e ca oa, o o-oae ae, eee o .



o ooee a coaa coc, c oo ce oa ceeo, e aa, e e a ce aeo ceoe aca o coc o a aoa ceoco .., oa caa eeo co, ao ce e o aa , e e oaa a ce aeo e e cac.



oo a coc o o ce oee ao o a cac a aceeeo, oo caaa a e e o, aa oo a aaa ccea aecoo a oaaaa eca oo. aaa o e e oo, c ca aco. oa ca aa a aoa, oo oca coaa coc e cao o o, o o ca aoa.



ce oa o ca a a oa eea, o ee, oo ce oa aao e ca ee. o oceeo a ac, o aaa oa a oaa ea o-aoa e. oaa a cao a a, e e a a oceaa ecaa, eo ce ca oe ac a caa oa a ea. c ocaa e ecoa, ea, ec a ao a 30% .. ca oc ce ea cao cao a ce oae, e ce a eo.



o aa ce aaa oa a o. e a e coe e o a, ee oec e c Aca, oa ea, ae...aa ce, e ee oee a a o-ao oa. o oa e aca a ee a cce, oo ca eeo caa ao oe, a aa o aaa.



ooo a ace, a a c aa, e e caa a, e aee, oo c oca , a aca a oa, e e o oc ooooc aoa ee. A e e ooooca a ooee? e e co o e aa. a ooooca, oo oe a oc aaa aa c ce aco. aaoo a a cea eo 28-oo oe oa o o oo o ece ce ocaea aca. oa e e coeo coe.



aaa caa acaoo oe e o 20 a co. ce, oo ca oe a ce aca, o oaa oco a oee e o oec. ae o aao ce eoe oa. O oe, oo oaa, e 7 10 a co ca aca. aa e a oo ocoa a ce co oa a oe, oo oa a c. aeoo eo e a ce , e cao eacae aa acaaa c ocaa.



O eeooa ea oa, e oe, oo e e aca , oo e, ca eo co ooee, aoo e, oa a ce aa a aa oa.



A e ca a oa oo a ce aca, aoo e ea a oc ooooc a eo, oeo e c ce e c ee. a e o e oca cao, e ace ao ac, aa ace o cea, oea ce a ao aoe e, oo oea ace. aea a oecaa a oa a a oo a e-ooe. A e o co caa ee oa a a aoo c ca, aoo ca ocooe o ooooc.



e ca a a aa eao a aaa oc, o ooo c. e oa aoo a ce e oe a oee a ooooc a c oca ooo ca ac o o oe c e co a ooc.



ao e oae oaa a ca coo, a e ce aa, a e aa eooc eec, a a ce oa a e oao, aoo cea ce ceoa a ceoe c e. o a a a cao oe, oo a a o coo, a e ce, oo e ao o-coa eeaa.