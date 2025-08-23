Новини
Доц. Валери Велев: Месеци всекидневна температура - помислете за висцерална лайшманиоза!
Автор: Лора Димитрова 22:15Коментари (0)109
©
Силна умора, ежедневна висока температура, потене, анемия и/или левкопения, увеличени слезка, евентуално черен дроб са задължителни знаци изискващи изследване за висцерална лайшманиоза. При нужда, кръвното изследване може да се повтори. Лечението е само в болница от паразитолог и инфекционист. Това написа доц. Валери Велев - специалист инфекционист и паразитолог в София, във Facebook. 

Ето какво още написа той:

"МЕСЕЦИ ВСЕКИДНЕВНА ТЕМПЕРАТУРА - ПОМИСЛЕТЕ ЗА ВИСЦЕРАЛНА ЛАЙШМАНИОЗА

Доц. В. Велев

Висцералната лайшманиоза (VL) е тежко, бавнопротичащо заболяване, което оставено нелекувано води до смърт. Предизвиква се от едноклетъчен паразит род Leishmania.

Среща се почти навсякъде в топлите райнони на света, в Средиземноморието и в някои райони на България. Със затопляне на климата почти цялата страна е рисков ендемичен район. Особено в областите Благоевградска (особено Петричка), Старозагорска, Кърджалийска, около Черноморието.

Резервоар (този който съдържа паразита) са кучетата – улични, домашни, ловджийски. В някои случаи те са здрави, в други могат да имат симтоми – окапване на част от козината, разраняване около очите и устата.

VL е трансмисивно заболяване, т. е. пренася се от жив вектор. У нас се пренася от т. нар. Флеботомуси (папатациеви мушици). Те всмукват кръв от болно куче и след това ако ухапят човек, предават паразита и предизвикват заболяването.

Всяка година в България има между 1-2 и 4-5 местни случая (тази година само до момента са над 9, с един смъртен случай). За жалост, мнозинството от лекарите трудно разпознават – VL и диагнозата се забавя – средно с 3-5 месеца.

VL дава симптоми между 2-3 и над 6 седмици след ухапването от заразена мушица. Началото се характеризира с постепенна отпадналост, безапетитие, повишаване на температурата. В началото тя е леко повишена, но с напредване на заболяването обикновено е всекидневна, около 39 ℃, болният се поти обилно нощем.

При изследване на обикновена кръвна картина най-напред се наблюдава анемия, ако процесът е напреднал се наблюдава и левкопения (понижаване на белите кръвни клетки).

При опипване на корема или ехография, се наблюдава сериозно увеличение на слезката. Това, заедно с двата намалени кръвни реда ("червен“ и "бял“), заедно с ежедневна температура и тежка отпадналост трябва винаги да буди подозрение за - VL!

При неправилно диагностициране болният продължава да поддържа висока температура, в повечето случаи е толкова изтощен, че главно лежи. Силно отслабва. В кръвната картина се наблюдава и спадане на тромбоцитите. Т. е. сриване на трите кръвни реда (панцитопения). Слезката е станала още по-голяма, черния дроб също се увеличава (спленохепатомегалия). Болният губи белтъци; възможни отоци по долни крайници.

Лабораторно диагнозата се поставя по няколко начина. Ако само имаме съмнение, най-лесно е да пуснем серологично (кръвно) изследване за лайшманиоза в някоя лаборатория (ELISA – IgG). Друг начин, който се прави в по-ограничен брой лаборатории е т. нар. бърз тест за антиген (отново кръвен). Ако някой от тези методи е положителен – пациентът спешно трябва да се насочи към инфекциозна клиника, задължително разполагаща с паразитолог.

Окончателната диагноза се поставя чрез стернална пункция – през гръдната кост се изтегля в спринцовка костен мозък, който след обработка се наблюдава под микроскоп. Там паразитологът може директно да види паразитите причиняващи заболяването. В много редки случаи се налага на костния мозък да се направи PCR.

При окончателно поставена диагноза лечението се извършва само в специализирани инфекциозни звена с конкретни препарати, които са в болнични аптеки и не се допускат на свободния пазар заради токсичността им при неправилно използване. Лечението най-често отнема около 20 дни.

Обобщение: силна умора, ежедневна висока температура, потене, анемия и/или левкопения, увеличени слезка, евентуално черен дроб са задължителни знаци изискващи изследване за висцерална лайшманиоза. При нужда, кръвното изследване може да се повтори. Лечението е само в болница от паразитолог и инфекционист!"








