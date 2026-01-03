Доц. д-р Даниела Попова: Храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло
©
Тя посочи, че храненето е важен фактор в превенцията на диабета и борбата с наднорменото тегло. Правилното съчетание на здравословното хранене, добрата физическа активност и намаляването на стреса могат в голяма степен да намалят риска от диабет – почти със 60% или дори да не стигнат до развиване на това заболяване.
Калорийният прием е ключов, посочва лекарят. Тя казва, че от храненето трябва да бъде извадено междинното приемане на десертчета, тъй като те увеличават калориите. В готовите храни мазнините, въглехидратите и калориите също са повече, допълва пред NOVA NEWS тя.
Метод на заместването – вместо вредното – полезното – това препоръчва доц. Попова. А именно, прием на повече плодове и зеленчуци, зеленчукови супи, които увеличават обема на храната, без да качват нейната калоричност.
Напитките – не трябва да бъдат високоенергийни, казва още експертът. Доцентът също така не препоръчва консумацията на напитки с високо съдържание на захар.
Ако се прави сандвич, да се използва пълнозърнест хляб. Също така специалистът посочи, че колбасите не са препоръчителни.
Сред храните, които трябва да присъстват на масата, е по-постно месо, козе сирене, извара, варено яйце, кисело мляко, ябълки или друг пресен плод и др.
Трябва да се храним поне три пъти на ден – закуска, обед, вечеря. Добре е да има две междинни закуски – преди и следобед.
Лекарят обясни, че желанието за сладко може да се дължи на инсулинова резистентност.
Още от категорията
/
Икономист: Не трябва обществото да остава в заблудата, че приемането на еврото ще доведе директно до позитиви
02.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Почина Димитър Пенев
12:56
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.