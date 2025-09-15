ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Догодина ще има STEM кабинети във всяко училище
По думите му над 600 училища са обновени през лятото, а 22 ще учат временно в други сгради – за още месец–месец и половина – заради довършителни дейности. Там, където се преминава на едносменен режим, часовете ще започват по-късно.
STEM за всички
До лятото на 2026 г. всяко от над 2300 училища ще има STEM кабинет.
"Това не е само различна среда, а и различен начин на преподаване – учене чрез действие и съвместни уроци между предмети“, подчерта проф. Цоков.
Извън ремонта по ПВУ действат и две програми за основни ремонти и пристроявания (2020–2024), с които стотици училища модернизират базата си.
Кадров дефицит по природни науки и математика
МОН привлича бъдещи учители с безплатно обучение по тези специалности и пътеки за преквалификация на инженери, в началния етап и по физическо интересът остава висок, обясни Цоков.
Той добави, че се подготвят нови учебни програми, ориентирани към ключови умения – социално-емоционални, дигитални и предприемачески – "по хоризонтала“ във всеки предмет.
Във външното оценяване (7. и 10. клас) ще се добавят интегрирани практически задачи (математика и природни науки), насърчаващи четене с разбиране, извличане на информация и приложение на знанията. Институтът по образование ще публикува 50–60 примерни задачи до края на месеца, каза още пред bTV Цоков.
Обсъжда се баланс между часовете по предмети в общообразователната подготовка. Идеята за намаляване на часове по езици в профилирани програми е на етап дискусия.
"Ключът е не в механичното броене на часове, а в различно структуриране на съдържанието и практически подход – и по езици, и по математика“, каза още проф. Цоков.
Той коментира и телефоните в час.
Предвижда се законова рамка за ограничаване използването на телефони в час. Данните от PISA показват, че 46% от българските ученици се разсейват в час заради устройствата
"Забраната е условие, не решение – мотивацията идва от интересен и смислен урок“, подчерта той. Санкциите ще се уточнят при законовите промени през ноември“, обясни проф. Цоков.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
БДЖ предлага отстъпки
10:23 / 15.09.2025
Росен Желязков: Училището е онзи храм, за който държавата трябва ...
10:10 / 15.09.2025
Връхлита ни нова порция магнитни бури
10:12 / 15.09.2025
Красимир Вълчев: Ако не възпитаме децата си в уважение към учител...
09:37 / 15.09.2025
Ще оцелее ли правителството след поредния вот на недоверие?
09:30 / 15.09.2025
Земетресение в Южна България
09:31 / 15.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Радина Червенова: Беше въпрос на време
13:04 / 13.09.2025
Чарлз иска Хари обратно в семейството
15:53 / 13.09.2025
Голям гаф на bTV, зрителите бесни
23:10 / 13.09.2025
Обратите на съдбата в живота на Нети
15:52 / 13.09.2025
"Меден рудник" празнува! Довечера ще има заря
05:15 / 13.09.2025
Сигнал: Шофьор шпори с бясна скорост в насрещното на АМ "Тракия"
20:20 / 13.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета