Докато инвеститорите по Черноморието се възползват от различни "дупки" в закона, ще има жертви и много по-големи щети
Автор: ИА Фокус 10:44Коментари (0)128
© bTV
Имаме едно огромно неразбиране на природните явления, които са по нашето Черноморие. Отделно много инвеститори се възползват от различни "дупки“ в закона и докато това се случва, ще има и жертви, и много по-големи щети. Това каза пред bTV д-р Радослава Бекова - хидробиолог от БАН.

Тя също изрази недоумението си относно издаването на разрешителни в зоните, които са забранени за строеж. 

"От над 10 години с моите колеги сме заснели цялото ни черноморско крайбрежие. За това време то е толкова видоизменено. От една страна, има застрояване на самата крайбрежна ивица, което е абсолютно забранено. От друга – имаме застрояване на самите речни устия. От трета страна, имаме застрояване на дюните, които заедно с плажната система, представляват едно цяло в релефа. При високи вълни и бури има естествената бариера, която защитава крайбрежието от наводнение“, поясни Бекова.



"Реките и деретата се знаят. Нещо, което е изключително характерно за черноморското ни крайбрежие, са реките, които пресъхват през по-голямата част от годината. Те са малки, до средно големи реки. С изменението на климата и с явленията, които в момента наблюдаваме, имаме едни реки, които в едни години имат води, а в други – нямат“, каза още д-р Радослава Бекова.

Тя даде пример със застрояването на Камчийски пясъци.

"В момента се водят дела, инвеститори искат да строят. Река Камчия е най-голямата река на северното ни крайбрежие. Това са места, които не трябва да бъдат застроявани“, съобщи тя.

Хидробиологът е категоричет, че решението се крие в премахване на всички постройки, които са "на пътя на водата".



