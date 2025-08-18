ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Доматите и картофите поевтиняват, а свинското, сиренето и олиото поскъпват
Стойнотта на потребителската кошница, която включва 27 основни хранителни продукта, е намаляла с един лев - от 98 на 97 лева. Според комисията динамиката се дължи основно на вариации в цените на плодовете и зеленчуците.
Надолу вървят цените на домати, праскови, зеле, пипер, лук, картофи, кайсии и ябълки. Цената на дините остава без промяна. Увеличение обаче се наблюдава при краставиците, лимоните и тиквичките.
При останалите основни храни също се отчита смесена тенденция. Свинското месо поскъпва със 7 стотинки, а брашното, сиренето, маслото и олиото - с около 9 стотинки, пише NOVA. За сметка на това поевтиняват кашкавалът, прясното и киселото мляко. Цените на захарта, фасула, яйцата и пилешкото месо остават без промяна.
От Комисията подчертават, че пазарът е спокоен, а вариациите в цените са сезонни и несъществени. Данните се публикуват ежеседмично с цел превенция на спекулативни практики и изкуствено завишаване на цените, особено в контекста на подготовката за въвеждането на еврото.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 652
|предишна страница [ 1/109 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Ще има рязко вдигане на заплатите?
12:41 / 18.08.2025
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украи...
12:16 / 18.08.2025
Стартовите комплекти с българските евромонети за гражданите ще са...
12:15 / 18.08.2025
Омбудсманът предложи шефката на КЗП за свой заместник
11:22 / 18.08.2025
Калин Стоянов с пореден удар по президента Румен Радев и НСО: Тов...
11:20 / 18.08.2025
Спасители обясниха, че не са длъжни да помагат на удавници, прене...
11:18 / 18.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
В два района от страната се очакват дъжд и гръмотевици днес
08:54 / 17.08.2025
Земетресение в Югоизточна България рано тази сутрин
08:53 / 17.08.2025
НИМХ публикува прогнозата за времето до края на август
14:45 / 17.08.2025
Над 800 българи ще вземат до 10 000 лева, но има условия
12:14 / 16.08.2025
Голям пожар избухна край Българово, евакуират хората
15:02 / 16.08.2025
Принц Уилям с исторически ход!
08:54 / 17.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета