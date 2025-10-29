ЗАРЕЖДАНЕ...
Домусчиев: В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размера на публичния сектор за сметка на частния
Повод за изявлението му бе коментар на журналиста Слави Ангелов относно разрастването на държавната администрация в България, при същевременно намаляващо население.
"В България върви все по-ясна тенденция да се увеличава размера на публичния сектор за сметка на частния – нищо, че по конституция сме пазарна икономика, че сме в демографска криза, че целият свят въвежда изкуствен интелект и че Европа, и особено младите капиталистически страни в Източна Европа, сме притиснати в менгемето на технологичните и научни революции в САЩ и ефективността на индустриалното производство на Китай“, пише Домусчиев.
Според него стремежът към раздуване на публичния сектор от страна на КНСБ и БСП може да доведе не просто до икономическа стагнация, а до "най-зловещата икономическа ситуация – стагфлация“.
Домусчиев подчертава необходимостта от подкрепа за частния сектор и от реформи в държавната администрация, за да се повиши ефективността на икономиката и да се адаптира страната към глобалните технологични промени.
Актуални теми
Аре бежи
преди 1 ч. и 15 мин.
Може би тенденцията идва от там, че някой в тази държава трябва да плаща осигуровки и данъци, за да има публични финанси. Частният сектор само крие доходи, плаща заплати под масата, не осигурява на реална заплата, ето за това се разкриват нови места в администрациите. Освен това Киро гелосания делиормански кренвирш да каже неговите фирми къде са регистрирани и къде плащат данъци, демек в коя офшорна зона! Иначе тръгнал акъл да дава, защото е много преуспял - с несметни държавни пари от едни куфарчета и приватизация престъпна всеки може да стане богат!
Истински Локомотивец
преди 9 ч. и 20 мин.
А твойто самолетче, защо лети до Дубай с Прасето.
