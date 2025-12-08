Сподели close
Статистиката показва, че вторият опит е по-успешен от първия. Единственият въпрос, който аз си задавам е - не можеше ли да започнем направо от втория опит и да изпуснем първия. Това каза вицепремиерът и министър на иновациите и растежа Томислав Дончев след откриването на Тристранния съвет по повод коригирания Бюджет за 2026 година.

Преди това премиерът Росен Желязков бе категоричен, че "настоящият проект на бюджет трябва да е такъв, зад който Тристранният съвет застава".

