Дончо Барбалов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио ФОКУС.
Той посочи външните фактори, които са повлияли негативно както върху търговията на България, така и върху световната. На първо място това е войната в Украйна, която разстрои сериозно веригите на доставка в целия свят. Американските мита и много ниският икономически растеж на европейските държави също са решаващи фактори за икономическото развитие, поясни Барбалов.
Вътрешните фактори са свързани с увеличението на доходите – за 2025 г. те са с 12% по-високи спрямо предходната година, посочи той.
"Това води до по-големи разходи на бизнеса и съответно се отразява и на цената на продукцията. На второ място като вътрешен риск бих посочил цените на електрическата енергия, които за нашия регион са по-високи заради войната в Украйна. Въпреки компенсациите, които правителството дава на бизнеса, все пак това се отразява на себестойността на продукцията“, обясни заместник-министърът на икономиката в оставка.
Намаляването на износа на страната за 2025 г. е средно 3.7%. За Европейския съюз процентите са по-високи – 4.6.
"Това са точно държавите, които са наши основни търговски партньори в Европейския съюз. През последната година те нямат добър икономически растеж. Спадът на нашия износ към Италия и Германия е със 7.5%, докато към държави с висок икономически ръст в рамките на Евросъюза – Испания и Полша, нашият износ се е увеличил, съответно с 8.4 и 0.7%“, даде примери Барбалов.
При държавите извън Европейския съюз износът е намалял с 2.1%, добави той. Спадът на износа към САЩ е за около 390 милиона евро заради наложените мита.
Мерките, които държавата предприема за намаляване на тези проценти, са разнопосочни, заяви заместник-министърът на икономиката в оставка. Една от мерките е провеждане на международни икономически срещи, които се организират между правителствата и бизнеса.
"За миналата година сме провели седем такива срещи, като за сравнение, през 2023 и 2024 г. са проведени общо три такива. Това дава възможност на българския бизнес да работи с бизнеса на други държави. Взели сме мерки да засилим капацитета и ефективността на нашите търговски представители. Това са хора от Министерство на икономиката, които работят с нашите търговски партньори. Създали сме платформа, където има информация, свързана с основните производители на стоки от приоритетните износни сектори за страната. Системата в момента е в етап на внедряване“, обясни той.
Изключително важно по думите му е активното участие на страната в преговорите на Европейския съюз за разширяване на международните пазари, достъп до нови такива и засилване на икономическия потенциал на Евросъюза като цяло.
"Работим много активно в насока да защитим интереса на българския и на европейския бизнес в международните отношения“, подчерта Дончо Барбалов.
Няколко са стратегическите суровини, с които България разполага – мед, стомана и селскостопанска продукция, изброи той.
"България е сериозен износител на пчелен мед. Нашият мед се продава на много добри цени, защото е с много добро качество, както и фармацевтични продукти – говорим за генерични лекарства. На немския пазар сме добре представени с компоненти за автомобилната промишленост“, поясни Барбалов.
Той изрази надежда, че ще има приемственост в политиките, водени в Министерство на икономиката, от служебния кабинет. "Това са политики, които отнемат време – по някой път месеци, дори години, за да може да се осъществят и да дадат резултати. Надявам се да не изостанем от другите държави в тези доста буреносни от икономическа гледна точка времена“, допълни Дончо Барбалов.
Почина Георги Лебамов
10.02
Ваня Кастрева: Едно изречение прочетено в точния, в правилния момент, една среща с ментор може да преобърне не просто деня ти, а нагласата ти
10.02
