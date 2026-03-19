Атмосферното налягане е близко до средното за месеца, слабо ще се понижи и ще е малко по-ниско от средното, съобщава НИМХ.Днес времето в страната ще е предимно облачно, на места в планинските и северните райони с валежи от дъжд. В планините над около 1000 метра валежите ще са от сняг. Ще остане ветровито с умерен, в Източна България и временно силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 7°.В планините ще бъде предимно облачно, на места с валежи от сняг. Ще духа умерен и временно силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 0°, на 2000 метра – около минус 4°.По Черноморието ще бъде предимно облачно, главно по южното крайбрежие с валежи от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 8° и 11°. Температурата на морската вода е 7°-9°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.Слънцето в София изгрява в 6 ч. и 32 мин. и залязва в 18 ч. и 37 мин. Продължителност на деня: 12 ч. и 5 мин. Луната в София изгрява в 6 ч. и 32 мин. и залязва в 19 ч. и 21 мин. Фаза на Луната: новолуние.