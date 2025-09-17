ЗАРЕЖДАНЕ...
|Доста време сметките към EVN ще се плащат само по банков път
В посочения период заплащания на фактури за консумирана енергия ще са възможни само по банков път. Периодът за обновление на системата е избран така, че да обхване неработни дни с цел да се минимизира неудобството за клиентите.
В телефонния център клиентите ще могат да получат само ограничена консултация и информация. Дейността на EVN офисите, включително Бизнес центровете, в посочения период също ще бъде с ограничени функции, като ще са възможни само общи консултации и получаване на документи.
Приемът на документи в офисите в тези дни няма да е възможен. В тази връзка съветваме клиентите да планират своите посещения в офиси така, че да не съвпаднат с упоменатия срок.
Обновяването на билинг системата ще позволи по-бърза обработка и обмен на информация и данни.
