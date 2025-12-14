Доставиха авариен генератор на танкера "Кайрос"
Екипите вече са на борда на танкера, съобщава Maritime.bg
Извършва се опит за възстановяване работата на котвеното устройство на танкера, за да бъде вдигната дясната котва на кораба.
За изтеглянето на танкера държавата е осигурила до 1,2 млн. лева.
