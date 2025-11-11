Дрогиран бургазлия се заби в кола край Пампорово
48-годишен водач от Бургас, управлявайки лек автомобил "Ауди 80“, на прав участък от пътя загубил контрол над превозното средство, навлязъл в лентата за насрещно движение и се ударил в насрещно движещия се лек автомобил "БМВ 318“, управляван от 25-годишен мъж от Чепеларе.
В резултат на инцидента е пострадала 23-годишна пътничка от автомобила "БМВ“, която е с травма в областта на главата и е настанена за наблюдение в МБАЛ "Д-р Братан Шукеров“ – Смолян, без опасност за живота.
Двамата водачи са изпробвани за употреба на алкохол и наркотични вещества. Пробата на водача на аудито е отчела положителен резултат за употреба на бензодиазепини, установено по надлежния ред с техническо средство.
По случая е образувано досъдебно производство.
