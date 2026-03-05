"Друсан чай" - бързо разпространяваща се заплаха сред младежите
"Зависимостта може да се развие толкова силно, че дори хора, употребяващи други тежки наркотици, да ги заменят с него“, посочва Йотински. Според него основният проблем е, че никой не знае какво съдържа всяка доза – освен човекът, който я е приготвил.
Веществото представлява билка, върху която се нанася химическа формула чрез ацетонов разтвор. Разтворът се оставя да изсъхне, след което билката се пуши, най-често под формата на цигара. Неравномерното нанасяне на веществото прави всяка доза непредсказуема, а ниската цена я прави лесно достъпна за младите хора.
"Друсан чай“ действа като силен стимулант на централната нервна система, като може да предизвика пристрастяване още след първите употреби. Ефектите върху мозъка включват нарушения на концентрацията, паметта и емоционалната стабилност, а върху тялото – ускорен пулс, повишено кръвно налягане и риск от сериозни здравословни проблеми, включително тежки психически и физически реакции.
Йотински подчертава, че лесният достъп до информация в интернет, комбиниран с незнание сред младите хора, задълбочава проблема. "Когато информацията не е канализирана и не е поднесена от правилните хора, тя може да се превърне в опасност“, казва той.
Все повече родители, учители и треньори търсят помощ и съвет как да предпазят децата от употребата на наркотични вещества. Йотински отбелязва, че важна роля играят личната отговорност и активният разговор с младите хора за рисковете от наркотиците.
