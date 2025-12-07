Държавата отпуска пари за даровити ученици
©
Средствата се предоставят съгласно Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби през 2025 г., приета с Постановление на Министерския съвет. С тях ще бъдат изплатени стипендии, отпуснати през 2024 г. и 2025 г.
На 57 общини ще бъдат преведени общо 446 310 лв. за финансово стимулиране на ученици от общински училища. Отделно от това на Столична община и на общините Варна, Добрич и Велико Търново се предоставят 21 465 лв. за стипендии на ученици от частни училища на територията на София, Варна, Велико Търново и Добрич. По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 163 890 лв. за изплащане на стипендии на ученици от държавни училища.
Още по темата
/
Освобождават от държавния резерв лични предпазни средства за приюти, домове за възрастни и болни хора
19.11
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
Още от категорията
/
Калин Стоянов: Демерджиев със сигурност разбира от провокатори, но не и от охрана на протести и полиция
16:48
Делян Добрев: Новият вариант на държавния бюджет включва всички ключови искания на протестиращите
16:44
Желязков: С отсечените у нас евро монети ще може да се плаща навсякъде в Европа, а с европейските – у нас
06.12
Антон Златанов: Лошото време не позволява евакуация на екипажа на танкера, заседнал край Ахтопол
06.12
Вратичките в закона: Ще има хора, които работят на 31 декември и 2 януари, но няма да получат допълнително заплащане
06.12
Какво показа проверката на "Антиспекула" за ноември и цените на 101 хранителни продукта, които купуваме
05.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.