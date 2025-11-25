Костадин Ангелов - ГЕРБ, Кирил Добрев - БСП, Павела Митова - "Има такъв народ" и Йордан Цонев - "ДПС-Ново Начало", видя "Фокус".
Групата народни представители са внесли предложение за промени в приетия на първо четене Законопроект за държавния бюджет за 2026 г., с което се създава възможност държавата да придобива акции или дялове в компании, свързани с рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас“. Предложението е адресирано до председателя на Комисията по бюджет и финанси Делян Добрев и е внесено на основание чл. 79, ал. 1 от Правилника за дейността на Народното събрание.
Увеличение на държавните гаранции
Едно от ключовите изменения е увеличаването на тавана на държавните гаранции от 1,75 млрд. лв. на 3,75 млрд. лв. Тези гаранции се издават чрез Българската банка за развитие (ББР) и дават на държавата финансов инструмент за участие в различни програми и проекти.
Разширяване на възможностите на ББР
Предложението уточнява, че държавата може да предоставя гаранции по заеми или облигации чрез ББР за суми до 3,728 млрд. евро. Те могат да се използват за три цели:
-Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради за периода 2026–2030 г.
-Инвестиционна програма за общински проекти.
-При необходимост – за придобиване на акции или дялове в компании, в случаите, предвидени в чл. 27в, ал. 5 от Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.
Как това се свързва с "Лукойл“
Чл. 27в, ал. 5 от закона дава правомощия на особен управител на нефтените дружества в България — включително четирите компании, свързани с рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас“ — да извършва сделки с активите без административен или съдебен контрол. Това означава, че ако възникне "необходимост“, държавата може да използва предоставените от бюджета гаранции, за да придобие акции или дялове на тези дружества.
Увеличаване на общия лимит на гаранциите
Освен това лимитът на общите държавни гаранции по чл. 75 се увеличава от 3,8 млрд. евро на 5,8 млрд. евро, което осигурява допълнителен финансов ресурс за такива сделки. Комбинацията от правомощията на особен управител и гаранциите чрез ББР създава механизъм, чрез който държавата може да придобива участие в "Лукойл Нефтохим Бургас“ или свързани дружества. Това не е директна национализация, но осигурява финансов и юридически инструмент за евентуална покупка на активите на компанията в България.
Комбинацията от правомощията на особен управител и гаранциите чрез ББР създава механизъм, чрез който държавата може да придобива участие в "Лукойл Нефтохим Бургас“ или свързани дружества. Това не е директна национализация, но осигурява финансов и юридически инструмент за евентуална покупка на активите на компанията в България.
Държавата се кани да купи "Лукойл"
© Булфото
Още по темата
/
Костадинов за срещата си с Медведев: Каза, че ако има иск срещу България, "Лукойл" ще го спечели
21.11
Деньо Денев: Докладът на ДАНС за евентуалната продажба на "Лукойл" няма да бъде представен като едностранчиво решение
20.11
"Лукойл" се надява, че особеният управител на активите в България ще осигури тяхното правилно функциониране
19.11
Спецов увери, че работните места в "Лукойл" ще бъдат запазени, а производственият процес няма да бъде нарушен
18.11
Още от категорията
/
Пеевски към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година
08:42
Желязков: До края на 2025 г. пострадалите животновъди трябва да получат компенсациите си в пълен размер
24.11
Адвокатът на Коцев: Предстои Благо да бъде преместен в затвора във Варна, условията ще са нормални
24.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.