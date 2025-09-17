ЗАРЕЖДАНЕ...
|Държавата ще премести покъщнина и ще плаща част от наема на българи, готови да се върнат да работят и живеят в родината
Проектът предоставя финансова помощ на лицата, които искат да живеят и работят трайно в България, включително за преместване на покъщнина, както и добавка за настаняване за срок до 12 месеца, ако кандидатът започне работа в населено място, в което не притежава жилище. Също така ще бъдат осигурени стимули за транспорт от и до работното място за период от 12 месеца. Интеграцията на чужди граждани или на членове на семействата им, които са чужди граждани, ще бъде улеснена чрез предоставяне на обучения по български език.
Кандидатите, които запазят заетостта си без прекъсване за срок от 6 месеца след включването си в проекта, ще могат да получат и допълнителни стимули за устойчива заетост.
За да бъдат допустими за участие, всички лица трябва задължително да отговарят на едно от следните условия:
· Да са пребивавали най-малко 12 месеца през последните 18 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.
· Да са новозавършили, т.е. да са придобили образованието си през последните 12 месеца в друга държава към датата на подаване на заявлението.
Заявление за участие се подава единствено по електронен път чрез официалната интернет страница на Агенция по заетостта [тук].
Цялата информация за проекта, условията за допустимост на лицата и допустимите разходи, както и образците на документи, са публикувани на официалната интернет страница на Агенцията [тук].
