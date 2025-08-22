Новини
Държавата ще регулира атракционите, а търговците ще застраховат потребителите
Автор: Десислава Томева 20:32
©
В ход е подготовката на нормативни промени, свързани с регулацията на атракционните дейности у нас. Това стана ясно на среща на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов с представители на министерствата на туризма, младежта и спорта, икономиката и индустрията, регионалното развитие и благоустройството, КЗП, ДАМТН, БИМ и БСА. В срещата взе участие и министър-председателят Росен Желязков. Това съобщават властите, цитирани от "Фокус".

"Ясно ще дефинираме изискванията за безопасност, които организаторите на тези дейности трябва да прилагат, без да въвеждаме свръхрегулации в сектора“, заяви заместник министър-председателят Гроздан Караджов. Той подчерта, че неспазването им ще води до тежки наказания и до отнемане на правата им за извършване на конкретната услуга. "Задължително всеки, който предоставя тези атракциони по търговски начин ще осигурява и застраховка за потребителите“, обясни той.

Нормативната рамка ще въведе режимите, при които ще работят операторите, обученията и сертификацията на инструктори и водачи, стандартите за безопасност и аварийна готовност, медицинско и застрахователно обезпечаване и др.

Срокът за представяне на предложенията в Министерския съвет е следващата сряда.



Още по темата: общо новини по темата: 16
22.08.2025 Майката на малкия Иван, който загина в Несебър: Обожаваше морето, цяла година си събираше пари за почивката
22.08.2025 Миролюба Бенатова: Депутатите от Бургас мълчат пореден ден по темата за парашута и фирмите, които държат атракционите
22.08.2025 Капитанът на лодката, при която загина 8-годишно дете, лично тествал
въжетата
21.08.2025 След смъртта на две деца при парасейлинг, какви правила въведоха в Гърция?
21.08.2025 Корнелия Нинова опроверга властта след инцидента със загиналото дете в Несебър и показа документ
21.08.2025 Миролюба Бенатова: Няма случайни законови вратички!
