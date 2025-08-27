ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Държавата увеличава капитала си в БЕХ с 1.5 милиарда лева
"Тези средства ще послужат за увеличение на капитала на БЕХ", уточни той като парите ще са за увеличаване на акционерното участие на държавата в Холдинга.
Той успокои, че това по никакъв начин няма да повлия на дефицита на държавния бюджет.
"През последните години българската енергетика беше изключително и само донор на средства като включително от българската енергетика се взимаха средства за закупуване на зърно, което така или иначе българските граждани никога не видяха", напомни министърът.
По думите му този милиард и половина ще подпомогне БЕХ и неговите дружества при изпълнение на инвестиционната програма. В средносрочен план планираните проекти са за над 15 млрд. лева.
Сегашният милиард и половина ще се изразходва за хидроагрегатите на ПАВЕЦ "Чаира", върху които в годините назад са търпели щети. "От четири хидроагрегата в момента работи един от тях. Два от тях се рехабилитират, два от тях ще се наложи изцяло да подменим", каза още Станков и допълни, че в момента текат и ремонти по част от електроцентралите на НЕК.
Средства ще достигнат и до блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 680
|предишна страница [ 1/114 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, то първото нещо, коет...
12:56 / 27.08.2025
Вижте ваканциите и почивните дни за новата учебна година
12:02 / 27.08.2025
Много полиция на АМ "Тракия"! Спират наред!
11:33 / 27.08.2025
Все по-малко истинско сирене у нас, масово ядем имитиращи продукт...
11:21 / 27.08.2025
Спекулативното говорене за трудности при изтегляне на кредити сле...
13:09 / 27.08.2025
Бащата на Сияна: На дядо й му беше отказано обезщетение. Добре из...
11:08 / 27.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета