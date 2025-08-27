Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Държавата увеличава капитала си в БЕХ с 1.5 милиарда лева
Автор: Петър Дучев 14:29Коментари (0)99
© Булфото
Бюджетът на Министерство на енергетиката ще бъде увеличен с 1.5 млрд. лв. Това обяви на брифинг след заседанието на кабинета ресорният министър Жечо Станков. Това се е случило с постановление и решение на МС.

"Тези средства ще послужат за увеличение на капитала на БЕХ", уточни той като парите ще са за увеличаване на акционерното участие на държавата в Холдинга.

Той успокои, че това по никакъв начин няма да повлия на дефицита на държавния бюджет.

"През последните години българската енергетика беше изключително и само донор на средства като включително от българската енергетика се взимаха средства за закупуване на зърно, което така или иначе българските граждани никога не видяха", напомни министърът.

По думите му този милиард и половина ще подпомогне БЕХ и неговите дружества при изпълнение на инвестиционната програма. В средносрочен план планираните проекти са за над 15 млрд. лева.

Сегашният милиард и половина ще се изразходва за хидроагрегатите на ПАВЕЦ "Чаира", върху които в годините назад са търпели щети. "От четири хидроагрегата в момента работи един от тях. Два от тях се рехабилитират, два от тях ще се наложи изцяло да подменим", каза още Станков и допълни, че в момента текат и ремонти по част от електроцентралите на НЕК.

Средства ще достигнат и до блокове 5 и 6 на АЕЦ "Козлодуй".




Още по темата: общо новини по темата: 680
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/114 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Финансов експерт: Ако искаме да сме богати, то първото нещо, коет...
12:56 / 27.08.2025
Вижте ваканциите и почивните дни за новата учебна година
12:02 / 27.08.2025
Много полиция на АМ "Тракия"! Спират наред!
11:33 / 27.08.2025
Все по-малко истинско сирене у нас, масово ядем имитиращи продукт...
11:21 / 27.08.2025
Спекулативното говорене за трудности при изтегляне на кредити сле...
13:09 / 27.08.2025
Бащата на Сияна: На дядо й му беше отказано обезщетение. Добре из...
11:08 / 27.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Панелните блокове, старите тухлени кооперации и сградите, построени преди 2007 г., са изправени пред голяма опасност
09:55 / 26.08.2025
Ужас на плажа в Приморско!
10:54 / 25.08.2025
Черноморец е под вода!
12:25 / 25.08.2025
Рядък морски бозайник бе заснет в Приморско
10:12 / 25.08.2025
Адвокатът на Бургазлиев: Погледна ме с едни неразбиращи очи. Попита ме как е възможно
08:34 / 27.08.2025
Откриха мъртво бебе в Царево
15:26 / 25.08.2025
Майката е в клинична смърт, а детето й е в кома. Транспортират го с въздушна линейка до София
09:33 / 25.08.2025
Актуални теми
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
Войната в Украйна
Бюджет 2025
Пожари 2025
Първият учебен ден
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: