Държавен вестник обнародва закона за особения управител на "Лукойл"
©
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в "Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, приет от 51-вото Народно събрание на 7 ноември 2025 г., повторно приет на 13 ноември 2025 г.
Издаден в София на 13 ноември 2025 г., пише в Държавен вестник.
Припомняме, че промените бяха върнати от президента Румен Радев и гласувани повторно в пленарна зала още на следващия ден.
Още по темата
/
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност, името на особения управител на "Лукойл" се очаква до часове
09:36
Какво е особен търговски управител – определението, което е част от всяка втора новина в последно време
12.11
Още от категорията
/
Кабинетът одобри средната пенсия от 541,20 евро през 2026 г., а всички да се осъвременят с 7-8% от юли. Вдига се и пенсионнта вноска
13.11
След дигиталната реформа в правосъдието: Образувани са над 2.4 млн. дела и 8.7 млн. съдебни акта
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Адриан Николов, ИПИ: В по-големите градове се наблюдава много по-...
21:26 / 13.11.2025
Експерт: Средната работна заплата при работника ще бъде натоварен...
19:58 / 13.11.2025
Проектозаконите за Бюджет 2026 г. са внесени в Народното събрание...
19:58 / 13.11.2025
Задръстването на АМ "Тракия" е брутално!
19:58 / 13.11.2025
Гъст дим на АМ "Тракия"! Гори ремарке на тир!
19:57 / 13.11.2025
"За Мая и всички след нея": Съпричастни граждани се събраха на пр...
17:28 / 13.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.