Държавната агенция за закрила на детето: Използването на видеонаблюдение трябва да е в най-добрия интерес на детето
ФОКУС публикува позицията на Агенцията без редакторска намеса:
За гарантиране на безопасността на децата и учениците, често прилагана практика в страната е въвеждането на видеонаблюдение в класните стаи, общите помещения и дворно пространство на училищата, в помещенията за занимания и игри, както и общи помещения и дворно пространство на детските заведения.
Недопустимо е извършването на видеонаблюдение в помещения за сън, в санитарните помещения, в помещенията за почивка и лична хигиена на децата и учениците, тъй като ги лишава от правото им на уединение и запазване на личното им достойнство, и е нарушение на правото на неприкосновеност на личността.
Припомняме, че съгласно Становище на Комисията за защита на личните данни по въпроси, касаещи въвеждането на видеонаблюдение в детските заведения (детски ясли и детски градини), както и в училищата от 30.04.2018 г., поместено на интернет страницата на КЗЛД, по искане на Държавната агенция за закрила на детето, допустимо е извършването на видеонаблюдение единствено в общите помещения и дворните пространства, за да се гарантира безопасността на децата и учениците при игри, занимания и в свободното им време.
При наличие на видеонаблюдение, следва образователната институция да е поискала и получила съгласие от законните представители на децата, че такова може да се осъществи с оглед гарантиране на правото им по чл. 32, ал. 2 от Конституцията на Република България.
Достъп до видеонаблюдението следва да имат само длъжности лица от образователните институции, изрично определени от директора. Администраторите на лични данни са задължени да уведомят родителите/настойниците на децата и малолетните ученици, както и непълнолетните ученици чрез информационни табели, поставени на видно място, за използването на технически средства за видеонаблюдение и контрол.
Осъществяването на видеонаблюдението става при спазване на Общ регламент за защита на личните данни (ЕС)2016/679 и Закона за защита на личните данни.
В образователната институция е необходимо да се разпишат правила за извършване на видеонаблюдение, видеозаснемане и аудиозаписване, в които да се посочат местата за видеонаблюдение, кой и как извършва контрол на видеонаблюдението, кой и как извършва контрол на записите, срок за съхранение, лица и органи, които имат достъп до видеозаснемането, ограничаване на дистанционния достъп до видеонаблюдението. Правилата е нужно да се сведат до знанието на всички служители и родителите (законни представители) на децата.
Видеозаписи се предоставят единствено при поискване от полиция, прокуратура и други контролни органи при данни за накърняване на права на дете или за престъпление.
При изпълнение на контролните си правомощия в образователни институции Държавната агенция за закрила на детето изисква и проверява за налични вътрешни правила за видеонаблюдението, като при липса на такива, за гарантиране на сигурността на децата и учениците, дава задължителни предписания за въвеждането им.
