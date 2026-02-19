"Твоята усмивка ми липсва болезнено, да седна до теб и да погаля ръката ти, да слушам звънкия ти строг и любящ майчин глас… Да съм вечният ти зрител в препълнения театрален салон, да се уча вечно на живот и изкуство от теб, да пътуваме, да спорим и танцуваме… ще ми липсваш до последен дъх, но вярвам, че ще се срещнем отново, за да продължим започнатото, което не довършихме… Надявам се, че там, горе, творите с татко най-красивия спектакъл! Искам да ви прегърна… Обичам ви!Този вълнуващ и емоционален пост написа Катерина Димитрова за обичната си майка – голямата българска актриса Емилия Радева, която си отиде от този свят през 2023 г. Публикацията ѝ в социалните мрежи събра десетки реакции от актьори, режисьори и почитатели на българския театър, които си спомниха за една от най-силните и разпознаваеми фигури на сцената.На 5 февруари пък се навършват 25 години от смъртта на баща ѝ Любомир Димитров – актьор и съпруг на Емилия Радева. Двамата бяха не просто семейство, а творчески тандем, оставил трайна следа в българския театрален живот.Емилия Радева (1932-2023) е родена в Радомир и завършва Театралното училище, днес НАТФИЗ, през 1955 г. в класа на проф. Боян Дановски. Кариерата ѝ започва рано и бързо я извежда на сцените на Театъра на българската армия, Сатирата, Народния театър и др. За публиката и колегите си остава "Ледената кралица на българския театър“ – заради желязната дисциплина, контролираното присъствие и безкомпромисния професионализъм.Радева има десетки запомнящи се роли и в киното. Участва в класически български филми като "Иконостасът“, "Снаха“, "Ребро Адамово“, "Татул“, "Дом за нашите деца“ и други. Носител е на множество отличия, сред които званието "Народен артист“ и наградата "Аскеер“ за цялостно творчество. Творческият ѝ път обхваща повече от шест десетилетия и над сто роли в театъра, киното и телевизията.Със съпруга си Любомир Димитров се запознават, когaто тя е първа година студентка по актьорско майсторство, а той красив и напет второкурсник."Любо беше страхотен. Погледите ни се срещнаха, неговият беше тъмен, жарък, огънят му облъхна сърцето ми. Коленете ми омекнаха, светът се завъртя като празнична въртележка и аз се понесох в небесата на любовта“, пише Емилия Радева в мемоарната си книга: "Животът ми – едно добро представление“, чийто съставител е дъщерята на актьорите Катерина."С Любо се обичахме дълбоко. Ревнувахме се много. И то без повод. Но това е присъщо на дълбоката обич според мен, а ревността е като вятър, която разпалва тази вътрешна страст!“, споделя Радева за съпруга си, наричан "последният романтик на българския театър“.Бляскавият ѝ сценичен път преминава основно във Военния театър, но е пенсионирана едва на 59 години. Отнемането на званието ѝ "Народна артистка“ след промените оставя болезнена рана в сърцето ѝ, но въпреки това тя продължава да играе почти до последния си дъх, пише "Ретро".Когато здравето на актрисата се влошава, дъщеря ѝ Катерина се завръща от Франция, където живее, за да бъде до майка си. Дори в хосписа, където е била настанена, актрисата рецитира стихове. Емилия Радева си отива на 11 май 2023 г. на 90-годишна възраст. "Мама си отиде… половината от моята душа отлетя с нея“, написа тогава дъщеря ѝ.Катерина Димитрова е завършила ВИТИЗ в класа на проф. Елка Михайлова и е работила в театър "Движение“. По-късно заминава за Франция, където сменя различни професии. Единственият ѝ общ спектакъл с майка ѝ е "Индийското въже“ през 2010 г. Днес Катерина се занимава с търговия на кожени чанти, като поддържа постоянен контакт с клиентите си в социалните мрежи.