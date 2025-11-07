Дъжд и облаци ни очакват и днес
В планините също ще бъде облачно с валежи от дъжд, над около 2000 метра от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10°, на 2000 метра - около 4°.
По Черноморието ще бъде облачно и дъждовно. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще са 15°-18°. Температурата на морската вода е от 15° в района на Шабла до 18° към Ахтопол. Вълнението на морето ще бъде 3 бала.
Желязков и Зеленски обсъдиха енергийната сигурност по телефона
19:07 / 06.11.2025
