Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Два ексклузивни документални филма за младите таланти в българския волейбол – сега в EON Видеотека и в ефира на Vivacom Arena
Автор: ИА Фокус 14:49Коментари (0)55
©
Два ексклузивни документални филма за младите таланти на българския волейбол са налични за всички клиенти на EON Видеотека. "Нова надежда“ разказва за хората, на които се възлага надеждата България отново да бъде световна волейболна сила – за трудностите по пътя, смяната на поколенията, волята и желанието за победа.

"Мечтай бързо!“ проследява личния път на Александър Николов, който още на 18-годишна възраст се превърна в ключова фигура в националния отбор и мечтаеше да върне страната ни на върха в битката за медали.

"След феноменалния успех на националния отбор по волейбол на Световното първенство във Филипините, искахме да удължим тази емоция, като предоставим безплатно на всички клиенти на EON във всички тв пакети да се върнат към началото на този път. В двата документални филма – "Нова надежда“ и "Мечтай бързо!“ – зрителите ще проследят първите стъпки на днешния състав и предизвикателствата, които той преодолява по пътя към заветната цел. И двата филма са вече достъпни в EON Видеотека и ще бъдат излъчени и по филмовия ни канал VIVACOM Arena“, коментира Любомир Малоселски, директор "Продукти и услуги“ на Vivacom.

Двете продукции показват страстта, отдадеността и безкомпромисния стремеж към върха зад всяка точка и победа. Те са част от собствената поредица документални филми "Звездите на бъдещето“ в EON Видеотека – поредица от вдъхновяващи разкази за най-обещаващите млади български спортисти, които разкриват не само професионалните им постижения, но и личните им истории.

"Нова надежда“ и "Мечтай бързо!“ ще бъдат излъчени специално по VIVACOM Arena този петък, 3 октомври, от 20:30 ч., с бързи повторения в събота от 17:30 ч. и в неделя от 12:00 ч.








Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Окончателно: НСО няма да вози администрацията на президента
14:15 / 03.10.2025
Природна стихия или неадекватност на местната власт е причината з...
14:25 / 03.10.2025
Желязков: Заплатите на младите медици не трябва да бъдат обвързан...
13:46 / 03.10.2025
Здравко от Big Brother: Дано този път се разминем без жертви
13:03 / 03.10.2025
Народът за бедствието в Бургаско: Сърбайте си попарата, богаташи
12:43 / 03.10.2025
На какви прегледи и изследвания имат право бременните?
12:49 / 03.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
Актуални теми
Бури и градушки 2025 г.
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Мис Силикон сътвори безумие на АМ "Тракия"
Медици протестират за по-високи възнаграждения
Конфликт Израел-Газа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: