Два хеликоптера "Кугър" са в готовност да излетят в помощ на овладяването на новото огнище на пожара в Пирин
Автор: Десислава Томева 12:19
©
Двадесет военнослужещи от Трето бригадно командване с 4 специализирани машини в 6.30 ч. днес, 16 август, напуснаха района на военното формирование, за да окажат помощ в гасенето на пожара над с. Илинденци, съобщиха от Министерството на отбраната. Заедно с пожарникари, горски служители и доброволци на терен, те участват в разширяването на просеките, за да се ограничи разпространението на огъня.

Екипажите на два вертолета AS-532 AL Cougar от 24-а авиобаза в Крумово са в готовност да се включат в действията за потушаване на пожара в Пирин при искане от Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението“.



Статистика: