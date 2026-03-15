Двама българи са сред арестуваните за групово изнасилване на 17-годишно момиче в Крит.Полицаята е извършиха десет ареста в Хания след жалба на 17-годишно момиче, че е станала жертва на групово изнасилване от петима мъже, включително непълнолетни. Жалбата е подадена конкретно от 17-годишното момиче от Гърция и 16-годишно момче от България, които твърдят, че инцидентът се е случил в полунощ в четвъртък, когато първо са отишли в туристическа стая, а след това са се озовали в къща в Хания.Всъщност, според думите на 16-годишната, тя самата е имала секс с 18-годишен българин с нейно съгласие, но твърдяла, че е била под въздействието на наркотици.Що се отнася до 17-годишното момиче, тя твърди, че е била жертва на групово изнасилване от петима души. Те са 15-годишни и 18-годишни от България, както и трима гърци на 17, 21 и 27 години. Става ясно, че 17-годишният е заснел с мобилния си телефон какво се случва.Петимата са обвинени в изнасилване, а друг 21-годишен мъж е арестуван за обида на сексуалното достойнство. Полицията също така арестува 16-годишния за наркотици.Майките на тримата непълнолетни, замесени в случая, също са арестувани.