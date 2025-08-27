Двама мъже и служител на ЦГМ се биха заради поставена скоба

© Служител на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и двама мъже се сбиха на столичния бул. "Дондуков" след скандал за поставена скоба. Това потвърдиха от СДВР за Sofia24.bg.



Сигналът е получен в 15 часа.



На мястото са пристигнали екипи на полицията. Тримата са откарани за преглед в болница.