Двама мъже и служител на ЦГМ се биха заради поставена скоба
Автор: Цвети Христова 16:27Коментари (0)68
©
Служител на Центъра за градска мобилност (ЦГМ) и двама мъже се сбиха на столичния бул. "Дондуков" след скандал за поставена скоба. Това потвърдиха от СДВР за Sofia24.bg

Сигналът е получен в 15 часа. 

На мястото са пристигнали екипи на полицията. Тримата са откарани за преглед в болница.








