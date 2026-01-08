Две Българии тази сутрин, в едната минус 6, а в другата плюс 16 градуса
Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:
- София минус 4 градуса
- Пловдив 8 градуса
- Варна 12 градуса
- Бургас 12 градуса
- Русе 1 градус
- Стара Загора 11 градуса
- Благоевград 4 градуса
