Огромни температурни разлики у нас са регистрирани тази сутрин, предава. Най-студено е в Драгоман, където температурата падна до минус шест градуса. Същевременно най-топло е в град Ахтопол - плюс 16 градуса по Целзий.Справка нав сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:- София минус 4 градуса- Пловдив 8 градуса- Варна 12 градуса- Бургас 12 градуса- Русе 1 градус- Стара Загора 11 градуса- Благоевград 4 градуса