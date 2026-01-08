Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Огромни температурни разлики у нас са регистрирани тази сутрин, предава Plovdiv24.bg. Най-студено е в Драгоман, където температурата падна до минус шест градуса. Същевременно най-топло е в град Ахтопол - плюс 16 градуса по Целзий.

Справка на Plovdiv24.bg в сайта на Националния институт по метеорология и хидрология показва, че към 8.00 часа в по-големите градове у нас са регистрирани следните температури:

- София минус 4 градуса

- Пловдив 8 градуса

- Варна 12 градуса

- Бургас 12 градуса

- Русе 1 градус

- Стара Загора 11 градуса

- Благоевград 4 градуса