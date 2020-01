© виж галерията Две години след показния разстрел на бизнесмена Петър Христов няма арестуван нито извършител, нито поръчител, нито пък публично са известни техните имена. МВР продължава да работи по случая.



49-гoдишният Пeтър Хриcтoв бe прocтрeлян нa 8 януaри 2018 г. прeд oфиca cи нa ул. "Рaлeвицa" в Coфия. Килърът, кoйтo ce e криeл в cъceдeн cтрoeж, уцeли c пeт куршумa бизнecмeнa - три попаднаха в гърдитe, eдин в глaвaтa и eдин в шиятa. По Христов бе стреляно с чешки картечен пистолет "Скорпион“. Такова автоматично оръжие се използва от професионални убийци за мокри поръчки.



Рaзcлeдвaнeтo все още ce вoди cрeщу нeизвecтeн извършитeл. Хриcтoв бе бивш вoeнeн, кoйтo нaгaзи в oхрaнитeлния и строителния бизнec, нeгoвa бe извecтнaтa c aйрянa "Бaлкaн" кoмпaния "Лaктимa", той учacтвa активно и в някoлкo cтрoитeлни прoeктa в cъдружиe c изрaeлcки бизнecмeни. Неофициално се говори, че бизнесменът имаше доста близки контакти с Израел, както и с представители на израелското разузнаване МОСАД.



Петър Христов бе близък до вече бившия вътрешен министър и бивш първи заместник председател на ГЕРБ Цветан Цветанов, чийто избирателен район бе във Велико Търново. Макар че бе роден в Силистра бизнесменът живееше във Велико Търново и оттам управляваше бизнеса си. Той бе и един от основните дарители в старопрестолната столица.



Гoдинa cлeд убийcтвoтo близкитe нa Пeтър Хриcтoв вдигнaхa oгрoмeн пaмeтник нa грoбa му във Вeликo Търнoвo. Нa нeгo бившият военен e в цял ръcт и уcмихнaт. Пaмeтнa плoчa бe cлoжeнa и нa cтaдиoнa в Гoрнa Oряхoвицa, зaщoтo тoй бeшe ocнoвeн cпoнcoр нa мecтния "Лoкoмoтив".



Петър Христов бе човекът, заради когото в края на 2009 г. МВР разби недосегаемата дотогава банда "Наглите“. Бизнесменът лично е завел при ченгетата свидетеля Найден Недев, за да издаде "Наглите“. Той бил част от бандата. Недев, заедно с друг член на "Наглите“ - Валентин Михайлов – Ихтиманския, впоследствие станаха защитени свидетели.



Заради показанията, които дадоха, успяха да отърват затвора. Благодарение на показанията на Найден Недев ченгетата влезли в дирите на похитителите, като първият, който попаднал в капана им, бил Ивайло Евтимов – Йожи.



Любопитното е, че малко след това братът на Недев – Драгомир, бил освободен от затвора, където излежавал присъдата. Според постъпила по оперативен път информация в службите, поръчката за разстрела на Петър Христов е издадена от един от лидерите на "Наглите“. Групата умишлено изчакала да минат няколко години, така че да не бъдат заподозрени за вендетата. Имало и версия, че баровецът е гръмнат заради спор за пари с израелски бизнесмени, които уж измамил с 3 милиона евро, но тя отпаднала поради липсата на доказателства. МВР работи по версията и за неуредени сметки по сделка извън израелските му партньори.



"В периода, когато бях вицепремиер, той имаше възможност да подпомогне разкриването на тежки криминални престъпления. Ако мотивът за това престъпление е ответна реакция на групата на "Наглите", това не е добър сигнал", заяви след показния разстрел Цветан Цветанов, припомня лупа.бг.



Петър Христов е роден на 17 ноември 1968 г. в Силистра, израснал е в Самоводене. Възпитаник е на средното сержантско военно училище в Горна Оряховица и на Висшето военно училище във Велико Търново. Завършил е пълния курс на обучение със степен магистър по финанси в Стопанска академия “Д. Ценов" в Свищов. През 2008 г. е удостоен с наградата "Велико Търново" за принос в развитието на града, а през 2009 г. – с на приза "Дарител“ на Националното сдружение на общините.



Петър Христов бе в Съвета на директорите и бе един от хората, които представляваха холдинга "Пропъртис Мениджмънт Груп". Холдингът обединява дружества от хранително-вкусовата промишленост, инфраструктурата, строителството, туризма, финансови и консултанстски компании и е собственик на “Лактима" ЕАД.



През 2013 г. бе издигнат от три организации на ГЕРБ за кандидат за депутат, но той си прави отвод като казва, че ще е по-полезен като бизнесмен.



Петър Христов бе и един от основните спонсори за лечението на Мануела Горсова в Израел, младото момиче, което пострада тежко, след като шампионът по фигурно пързаляне Максим Стависки го блъсна на пътя.



Мениджърът на "Тидар България" Йоав Шенхар и Петър Христов – управител на "България Инвестмънтс Груп" стартираха строежа на луксозна сграда в София през 2008 г.



През 2014 г. Петър Христов получава от името на “Лактима" ЕАД специален приз "Скритото добро“ от Столична община. Причината – компанията участва в много инициативи на общината, активно подпомага благотворителната кампания "Нека бъдем по-добри“, а почти всички нейни служители в София са били доброволци при организирането на Фестивала за поп и рок музика в София.



Христов бе член на Съвета на настоятелите на Великотърновския университет и на консултативния съвет към Министерството на регионалното развитие и благоустройството.



Последният човек, който е говорил по телефона с Петър Христов, минути преди да бъде разстрелян, е председателят на Ционистката федерация в България и създател на Фондация "Израел-България" Яков Джераси. Двамата обсъждали честването на 80-ия юбилей на видния български евреин и израелски историк и политик проф. Михаел Бар-Зоар.



"Той е човек, който обича да работи. Прозрачен е. Там няма скришни неща! Помниш Мануела, той лично я закара до Израел, където израелците го питаха защо вкарва толкова пари. А той им казваше, че това са негови лични средства. Помагаше и на ученици, раздавахме стипендиии заедно. Петър Христов много ще липсва и в Израел. Той е пръв приятел на министъра на отбраната на Израел, той беше един мост, когато нещата не вървяха", заяви тогава Яков Джераси.



"Никога не се страхуваше, той нямаше бодигардове, имаше шофьор и си вървеше свободно по улиците. Срелецът е бил много добре професионално подготвен, значи е планирано, защото го няма заснет на нито една видеокамера. Искам да знам кой направи поръчката", каза Джераси.



Днес актьорът Владислав Карамфилов-Влади Въргала, който бе приятел на Петър Христов, го почете с трогателен пост във фейсбук. Публикуваме думите на актьора без редакторска намеса:



"Убийството не може да заличи Приятелите ни! Във време на ниски инстинкти и геноцид над българите, е много трудно някой да повярва, че това което си правил е било защото вярваше, че е дълг на всеки който успява... и никой няма да признае, че беше от "успелите“, защото беше способен... Знам, че какво казват другите никога не е било водещо за теб.



Преди две години... Точно две години... Мислех си, колко важни неща не се случиха през тези две години..., защото те няма... Колко деца и хора в нужда не получиха помоща която ти...?! Колко университета...?! Колко болници...?! Семейството ти...?! Приятелите ти...?! Единственият който получи нещо е името ти – получи подмяна, чрез гнусни лъжи и клевети в медиите... Сам знаеше, че ще е така и въпреки това до край остана Верен на Мисията си! Искаше в тази страна всеки да чувства отговорност за другите... И?!????



Сега, две години след убийството ти, всички спят спокойно – тези които те познаваха, защото знаят каква личност е имала България! И тези които пишат гнусотии, и другите които им вярват, защото..., защото, просто така е устроен човека! Единствено майка ти не може да заспи..., но такива са майките, братко! Спи спокойно, ние сме до нея!



От теб запомних, че "Всички сме пощальони на този свят – идваш, оставяш писмата и тръгваш“. В моята чанта, наред с другите, имам още писма от твоята поща, братко! И докато ме има, ще продължа да ги разнасям... Поклон пред паметта ти!"



На снимката горе: Мениджърът на "Тидар България" Йоав Шенхар (вляво) и Петър Христов – управител на "България Инвестмънтс Груп" правят първа копка на луксозната жилищна сграда "Меркюр София" през април 2008 г.