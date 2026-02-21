Две общини обявиха частично бедствено положение заради обилните дъждове
©
"Ще се постараем да обявяваме своевременно положението", обещаха от общината и добавиха, че насроченият за днес празник - Трифон Зарезан в село Обручище се отменя!
Пътят, който свързва Гълъбово със селата Искрица, Медникарово, Мъдрец, Главан, Помощник и минава през село Обручище е проходим.
В момента, в село Обручище са наводнени 4 къщи и стопанският двор.
2 моста са наводнени, които са ниски на р. Соколица и р. Кумлия минаващи през село Обручище! Те са обезопасени със сигнални ленти и от там преминаването е забранено!
Нивото на реките продължава да се покачава. Към момента, язовирът в село Мъдрец не е преминал преливника.
ФОКУС припомня, че по-рано днес частично бедствено положение за седми път от началото на годината обяви и община Ардино.
Още по темата
/
АПИ предупреди шофьорите
20.02
Още от категорията
/
Дянков: Съкратете още в понеделник 6 хиляди пенсионери и ще имате 300 милиона евро. Радев го виждам като премиер
11:46
МВР: Твърденията за искане на "оставки" на работещите по случаите "Петрохан" и "Околчица" не отговарят на истината
20.02
Новоизбраният генерален директор на БНТ: Ако работим по правилата, няма как да не се харесаме и да не бъдем одобрявани
20.02
Министърът на енергетиката поиска подробна информация за хода на проверките относно високите сметки за електроенергия
20.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.