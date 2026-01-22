След като народните представители гласуваха в дневния ред да бъде включено второто четене на промените в Изборния кодекс, заседанието бе прекъснато след нарушаване на реда в залата, предаде репортер на ФОКУС.
Първоначално депутатите приеха да разгледат днес като първа точка измененията в Изборния кодекс. От "Продължаваме промяната-Демократична България" поискаха прегласуване, предшествано от проверка на кворума. Преди обаче да всички да успея да гласуват, народните представители от "Възраждане" и МЕЧ в залата започнаха да скандират "Времето", "Оставка" и да тропат по банките.
Скандиранията продължиха и резултатът от гласуването не бе съобщен, което наложи зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов да даде 10 минути почивка, която се проточи над час и половина. Народните представители се върнаха, но отново без успех- едва 116 се регистрираха, което наложи даването на още 30 минути почивка.
Две почивки и липса на кворум: Народните представители не могат да започнат работа
