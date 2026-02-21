верижната катастрофа на АМ "Тракия", съобщиха за ФОКУС от ОДМВР-Стара Загора. Сигнал за пътнотранспортното произшествие на АМ"Тракия" км 178, посока София, е получен в 11,24 часа.
По първоначална информация, инцидентът е между "Нисан", управляван от 19-годишна жена, "Ауди", управляван от 50-годишен мъж и "Тойота", управляван от 36-годишна жена.
Пострадали са водачката на тойотата и пътнички от аудито - 42-годишна жена и 9-годишно момиче. Оказва им се медицинска помощ.
Тримата водачи са тествани за употреба на алкохол, отчетени са отрицателни резултати. Местопроизшествието е посетено от полицейски екип на РУ-Чирпан.
Две жени и момиченце са пострадали при верижната катастрофа на АМ "Тракия"
©
Още по темата
/
Института за пътна безопасност към Митов: МВР административно заличава вече отчетени смъртни случаи
09.02
Още от категорията
/
Токсиколог за медикамента, открит в кръвта на Калушев: В миналото той се е използвал за лечение
13:31
Брендо остава в затвора
20.02
Специалист по национална сигурност: Ивайло Калушев е постъпил като истински агент на контраразузнаването
20.02
Психиатър: Всичко е ясно. Не са намерили нови глупаци с много пари и отидоха в по-добрия свят хората
20.02
Ръст на онлайн измамите!
19.02
Арестуваха принц Андрю
19.02
Нови записи от хижа "Петрохан" показват отдаването на почит към Калушев от страна на останалите
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.