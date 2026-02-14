Две отделни разследвания срещу Калушев са прекратени заради липса на доказателства
bTV научи, че достъпът е абсолютно ограничен. Екипи на пожарната вече са напуснали хижата, МВР обаче не уточняват какви още доказателства издирват и кога ще бъде отворен пътят.
По наша информация, двама различни прокурори са спрели две отделни разследвания срещу Ивайло Калушев. Едното е от 2024 г., а другото от 2025 г.
Обвинителите са установили, че дете, което не е загиналият 15-годишен при Околчица, е пътувал общо 3 пъти на 3 различни места с Ивайло Калушев и част от неговата група.
Има данни, че Ивайло Калушев е пътувал с него до Непал, след това са били до Италия и Франция. При последните 2 пътувания с момчето е имало още едно дете.
Взети са данни от няколко институции, децата са били разпитвани в присъствието на психолог, но данни за престъпление не са открити.
Актуални теми
Анонимен
преди 1 ч. и 5 мин.
Мвр провежда учения със “сектата”. Мвр си съдейства със “сектата”. Мвр не разследва “сектата”. Мвр - работи!
