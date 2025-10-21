ЗАРЕЖДАНЕ...
Движението по АМ "Марица" спря
© Plovdiv24.bg
Тежкотоварен автомобил е застанал перпендикулярно на пътното платно и преминаването оттам е невъзможно. Тирът е претърпял пътнотранспортно произшествие и е запречил пътя.
Инцидентът е станал на 23-ия километър на магистралата. Образувало се е километрично задръстване, има разпилян товар.
"Изобщо не тръгвайте, ако имате път в тази посока", съветват шофьори, попаднали в тапата.
Още от категорията
/
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "детето умира", качих го в колата, не съм чакал нито линейната, нито полицията
20.10
Почина Магдалена Ташева
19.10
Организаторите на "Мис Пазарджик 2025" анулираха "купен" вот и отличиха нова носителка на титлата
19.10
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Роднини на убитото в мола момче се събраха пред сградата на СДВР
21:00 / 20.10.2025
Харалан Александров: Не виждам да има буйни страсти в управляващо...
21:02 / 20.10.2025
Майката на убитото в столичен мол момче: Детето 20 минути е лежал...
21:02 / 20.10.2025
Стефан Стефанов, откарал наръганото момче до "Пирогов": Чух "дете...
21:02 / 20.10.2025
Ново 20 по АМ "Тракия" между 119-и и 147-и км в двете платна
19:16 / 20.10.2025
За утре няма жълти и оранжеви кодове, но съществува реална опасно...
19:16 / 20.10.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.