ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Двойка подари на момиче с двигателни проблеми шанс да проходи
От бебе Яни има двигателни проблеми от кръста надолу. Като малка се придвижва с количка, а от трети клас с електрически скутер. Мечтата ѝ е за екзоскелет, с който да може да ходи.
"Още може би от малка, четиригодишна възраст, тъй като вкъщи се гледа постоянно National Geographic и такива предавания“, казва Янислава Шикова.
Ивайло и Валерия срещат Яни на концерт, на който тя не може да види своите любими изпълнители. Занимавайки се с роботика двойката решава да ѝ подари мечта.
"Ние се разхождахме. ... И я видяхме в тълпата. Просто да стои там и как тя също иска да види този концерт, но нямаше тази възможност“, споделя Валерия Станкова.
Така преди година Яни разбира, че мечтата ѝ ще се сбъдне.
"Татко дойде при мен и ми каза "Ти ще проходиш“. И аз бях леко шашната и се чудех тези хора какви глупости говорят“, казва Янислава Шикова пред bTV.
Екзоскелетът е изработен изцяло от българска фирма.
"Чрез жестове на ръцете ще можем да правим кратки команди на самата машина, чрез което тя ще задвижва роботизираните крака. Той същност изглежда супер нестабилен, но това изобщо не е така. Просто качваме дете, което никога през живота си не е правило крачки“, обясни Ивайло Тодоров.
Нейният робот беше представен на Industrial TECH Forum в София, като ще бъде изцяло готов догодина. А преди да се разделим Яни подари на екипа ни първата си стихосбирка, пожелавайки ни да мечтаем.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
България загуби голям учен
20:18 / 01.10.2025
Приеха промени в Закона за държавния бюджет за 2025 година!
20:17 / 01.10.2025
Променят движението по АМ "Тракия" в платното за Бургас
20:17 / 01.10.2025
Борислав Гуцанов: Пенсионната възраст трябва да остане такава, ка...
20:18 / 01.10.2025
Жестоки задръствания на АМ "Тракия" и в двете посоки
18:36 / 01.10.2025
Ограничават движението в тунел "Правешки ханове" на АМ "Хемус" по...
20:15 / 01.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Лора Крумова и Димитър Рачков се подиграха на Венета Райкова
08:54 / 29.09.2025
Meteo Balkans с предупреждение за Бургаско: Водата ще е много!
12:46 / 30.09.2025
Нова звездна сватба на хоризонта. Той е на 63, тя - на 37
23:01 / 30.09.2025
Жителите на всички големи градове у нас са предупредени за 1 октомври
14:46 / 29.09.2025
Официално: Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва!
13:27 / 30.09.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Възрастен мъж е с опасност за живота след тежка катастрофа край Айтос
08:12 / 29.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета