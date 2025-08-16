Новини
Дядо е в кома заради направена забележка
Автор: Екип Burgas24.bg 10:30Коментари (0)510
©
Потресаващ случай от град Генерал Тошево.

Жена направила забележка на съседи от ромски произход заради много шум. В замяна получила множество грозни обиди.

Тя е била сама в дома си, а когато съпругът й и синът й се прибират потърсили обяснение от шумните съседи.

Двамата били нападнати от многобройната компания, а след тежките удари 70-годишният баща паднал на земята в безсъзнание.

В момента той е в интензивното отделение на болницата в Добрич и е в кома.

Синът му Ивайло Георгиев даде гласност на случая, който е от сряда вечерта, защото има опасения, че нападателите ще заминат за Германия, където живеят.

"Виждам ги, че приготвят куфари и багажи и се опасявам, че ще тръгнат за Германия, а случаят ще остане просто като една статистика. Още повече, че границата с Румъния е само на 7 километра и сега  - в Шенгенското пространство, могат да стигнат необезпокоявани до Германия“, сподели той пред медийна група "Добруджа“.

Георгиев разказа, че ромите са се нанесли в съседната къща преди около три години, но до сряда вечерта между съседите не е имало нито физическа, нито вербална агресия.








