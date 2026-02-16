Близки, приятели и граждани се събраха пред Съдебната палата в Пловдив с искане за справедлив процес и доживотен затвор за Никола Бургазлиев, прегазил и убил с АТВ пловдивчанката Христина и оставил 4-годишния Мартин сирак и инвалид за цял живот, предаде репортер наПред медиите говориха съселяни на семейството, които са потресени от арогантното поведение на бащата на Бургазлиев."Не желая момчето да излиза на свобода. Баща му казва "Питайте как е", а можем ли да питаме Хриси как е. Мястото не му харесвало. Има една поговорка - "Каквото си надробиш, това си сърбаш", казаха още те.Хората са обнадеждени, че след като разследването се е преместило от Несебър в София, то ще бъде обективно.По думите им след първоначалното излизане от ареста на Бургазлиев в дома му е имало банкет."Първият път беше усмихнат и щастлив и беше безнаказан. Баща му твърди, че стоял напразно в ареста, но така или иначе накрая това се приспада. Или пък тези хора са мислят, че няма да има присъда."Те се притесняват, че ако Бургазлиев бъде пуснат на свобода, той може да избяга извън България. На протеста бе и дядото на малкия Марти Камен, които се грижи за него."Ходи като балерина на пръсти. Ръцете му треперят, не може да се храни. Говори си нещо. Лекарите казват, че ще се подобри. Благодарим им, че и в 12 през нощта си вдигат телефона. Да видим дали ще го израсте. Баща му е майка и баща", допълни той.Дядото на Марти бе категоричен, че Бургазлиев трябва да получи доживотен затвор."В карцера на тъмно. Гробът врата няма. Живот за живот", споделиха други участници в протеста.Припомняме, че по-късно днес ще стане ясно какво решение ще вземе съдът в Бургас и дали ще пусне от ареста Никола Бургазлиев, променяйки неговата мярка за неотклонение.