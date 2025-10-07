ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Джартов: Имаме само един хотел в Лозенец, който е залят с вода
Директорът на пожарната Александър Джартов заяви, че за това денонощие има 58 сигнала за произшествия, 24 от тях са свързани с метеоролигчините условия. От тях 23 са за паднали дървета и клони, един от тях е за отводяване.
"По неофициална информация имаме залети територии на територията на с. Лозенец и курортен комплекс "Нестинарка". В "Нестинарка" водите са се оттекли, в Лозенец имаме само един обект, който е хотелски комплекс, чиято двойна площ и басейн са залети с вода", разказа още той.
Джартов обясни, че ще започнат действа по отводняване, след като бъде преустановен притока. И добави, че няма опасност за хората към момента.
"39 населени места са все още без въстановено електрозахранване, сутринта бяха 51. За момента може да кажем, че няма усложняване на обстановката. Не се налага евакуация никъде", коментира директорът на пожарната.
По думите му няма критични точки в страната, които да представяват опасност за населението.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 89
|предишна страница [ 1/15 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Национални новини:
Търсят начини за "изпиране" на пари чрез придобиване на жилища на...
17:44 / 07.10.2025
Тировете тотално са затапили АМ "Тракия"
16:32 / 07.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път ил...
17:09 / 07.10.2025
Ново 20: 4 пъти в следобедните часове за около 30 минути ще се сп...
15:48 / 07.10.2025
Бруталното задръстване на АМ "Тракия" продължава, тапата е огромн...
15:33 / 07.10.2025
На косъм от трагедия: Мъж спаси дете преди да падне от прозорец
15:35 / 07.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Министерска съпруга става водеща в NOVA
10:48 / 06.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:41 / 06.10.2025
Обявиха най-висока степен за опасно време в Бургаско
08:48 / 06.10.2025
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета