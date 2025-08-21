ЗАРЕЖДАНЕ...
|Джартов: Нямаме основание да си мислим, че пожарите са приключили
"Ще инвестираме средствата максимално целесъобразно, за да разузнаваме пожарите, да се справяме по-добре и да намалим щетите и загубите“, посочи Джартов.
Той обясни, че се работи по идентифициране на конкретните потребности, за да се разпределят правилно парите, които ще се отпуснат и отбеляза, че дроновете са приоритет.
"Регистрираните доброволци са малко над 3500, разпределени в около 250 формирувания. През последните години имат все по активно участие и развитие", обясни комисар Джартов на брифинг днес.
Настоящата обстановка с пожарите той определи като спокойна и допълни, че дъждовете помагат в гасенето им.
"Това, което прави впечатление е, че през последните години сезонът на пожарите започва по-рано и свършва по-късно, така че нямаме основание да си мислим, че пожарите са приключили", заключи Джартов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 227
|предишна страница [ 1/38 ] следващата страница
