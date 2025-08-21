Джартов: Нямаме основание да си мислим, че пожарите са приключили

© Директорът на "Пожарна безопасност и защита на населението“ главен комисар Александър Джартов благодари на социалното министерство за средствата, които ще се отпуснат с цел по-добро оборудване и екипировка за справяне с бедствия.



"Ще инвестираме средствата максимално целесъобразно, за да разузнаваме пожарите, да се справяме по-добре и да намалим щетите и загубите“, посочи Джартов.



Той обясни, че се работи по идентифициране на конкретните потребности, за да се разпределят правилно парите, които ще се отпуснат и отбеляза, че дроновете са приоритет.



"Регистрираните доброволци са малко над 3500, разпределени в около 250 формирувания. През последните години имат все по активно участие и развитие", обясни комисар Джартов на брифинг днес.



Настоящата обстановка с пожарите той определи като спокойна и допълни, че дъждовете помагат в гасенето им.



"Това, което прави впечатление е, че през последните години сезонът на пожарите започва по-рано и свършва по-късно, така че нямаме основание да си мислим, че пожарите са приключили", заключи Джартов.