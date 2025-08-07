Новини
Джартов: През последните дни има около 120 пожара на денонощие, като тенденцията не е към намаляване
Автор: ИА Фокус 09:24Коментари (0)62
© Булфото
"Под наблюдение са пожарите в района на Харманли и в Пирин – над Струмяни“, каза Александър Джартов, директор на "Пожарна безопасност и защита на населението“.

Пожарът в Сакар (в района на Харманли) вчера стигна до АМ "Марица“ и магистралата остана затворена над 6 ч.

"Причината за това са тежките терени, които са изключително трудно достъпни, както и силният вятър, който се проявява на тези места, особено в следобедните часове. И на практика овладени пожари е възможно да ги възобнови със значителна сила и интензитет“, обясни Джартов.

Той допълни, че поради тази причина екипите на пожарната работят през нощта и до ранния следобед.

"В случай, че няма вятър, пожарите на практика са овладени и е въпрос на сравнително кратко време да бъдат локализирани. Но промяната на метеорологичните условия ни се отразява изключително негативно и пречи да спрем тяхното развитие“, обясни още директорът на пожарната в ефира на bTV.

По думите му през последните дни има около 120 пожара на денонощие, като тенденцията не е към намаляване.

"През месец юли тази година имахме почти 3500 пожари. Миналата година през юли бяха малко под 3000, което означава почти 20% увеличение. (...) Явно е трудно да спрем да ги предизвикваме“, отчете Александър Джартов.



Статистика: